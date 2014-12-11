Британці почали менше пити соків "з пакетів"

Успіх кампанії, спрямованої на зниження споживання пакетованих фруктових соків, яку нещодавно почали британські лікарі, забезпечили «магічні» слова: цукор, діабет, ожиріння. У 2014 році споживання таких соків в країні помітно впало, пише health-ua.org.

Переважна більшість людей вважає фруктові соки чимось на зразок втілення ідеї корисного продукту харчування. Протягом багатьох років цю точку зору розділяли і медики.

І лише в останні роки ставлення до фруктових соків (причому не тільки до розлитих на заводах в пакети і пляшки, але і до свіжовичавлених) стало кардинально змінюватися.

З'ясувалося, що, на превеликий жаль, такі соки - це не тільки «джерело» вітамінів і мікроелементів, але і джерело великої кількості цукру і калорій.

Так, наприклад, 250 мл яблучного соку містять 26 г цукру і мають енергетичну цінність 110 ккал, що навіть трохи вище, ніж показники у такої ж кількості коли.

Між тим, згідно зі старими, введеними ще на початку минулого десятиліття рекомендаціями британського МОЗу, 1 склянка фруктового соку за корисністю прирівнюється до 1-ї умовної порції фруктів.

Однак роз'яснювальна робота з приводу справжньої цінності соків, яку постійно ведуть британські медики, принесла свої плоди.

Експерти повідомляють, що в 2014 році обсяг продажу фруктових соків в Сполученому Королівстві став помітно знижуватися вперше за багато років.

Таке зниження становить 5% по реальному обсягу проданих соків і 3% у грошовому вираженні.

Опитування споживачів показало: 68% респондентів знають про те, що фруктові соки містять багато цукру і вважають за необхідне розміщення додаткової інформації на цей рахунок на упаковках.