Вчені з'ясували, що шоколад для дітей корисний і необхідний. Діти зовсім не випадково люблять солодощі. Це їхня природна потреба, пише infosmi.net.

І якщо дорослі будуть контролювати цей процес, то кондитерські вироби підуть дитині тільки на користь.

Згідно з результатами нового наукового дослідження, підсумки якого опубліковані влітку цього року в американському журналі Food & Nutrition Research, діти, які вживають солодощі, не мають схильності до надмірної ваги.

Було встановлено, що в цьому випадку дитина отримує більш високий відсоток енергії і цукру. Але завдяки активному зростанню організму спрацьовує механізм спалювання калорій. Крім того, вчені припускають, що у ласунів запускається механізм самоорганізації. В результаті організм починає регулювати баланс калорій.

Кондитерські вироби - це більше, ніж просто улюблені ласощі дітей. Вони чинять важливий вплив на розвиток дитини. Загальновідомо, що мозку людини, особливо в період навчання, необхідна глюкоза, яка міститься в солодощах. Тому школярам важко обійтися без шоколаду.

Однак кондитерські вироби впливають не тільки на організм, але і на формування характеру. Вчені з американського штату Кентуккі встановили, що споживання шоколаду робить дитину доброю. Пояснюється це дуже просто. Шоколад сприяє виробленню серотоніну в організмі, який називають «гормоном щастя». Він сприяє позитивному настрою, змушує забути образи.

Якісні кондитерські вироби не тільки не зашкодять здоров'ю дитини, але і допоможуть її одужанню. Зокрема, добре відомо, що шоколад має протикашльову дію. Причому іноді протикашльова дія шоколаду виявляється вища, ніж у традиційних лікарських засобів.

Солодощі також можуть знижувати чутливість до болю.