Єврокомісія виділила 63 тис. євро Червоному Хресту Білорусі для біженців зі сходу України

Європейська комісія виділила 63 тис. євро на підтримку Товариства Червоного Хреста Білорусі для задоволення нагальних потреб груп біженців, які опинилися у Білорусі через конфлікт на сході України.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, кошти було надано через Фонд допомоги постраждалим від природніх лих (DREF).

Гуманітарну допомогу отримають близько 2,4 тис. осіб, 1,2 тис. з яких перетнули кордон нещодавно. Серед новоприбулих найбільш вразливих біженців, які отримають талони на купівлю їжі, води та засобів гігієни, – понад 100 сімей з дітьми, 20 вагітних жінок, 480 сімей з одним із батьків, 300 непрацездатних і 300 літніх людей. Ці кошти також будуть використані для поповнення аварійного запасу, що його було використано влітку.

Як ідеться у повідомленні, щороку Єврокомісія робить внесок у Фонд допомоги постраждалим від природніх лих. Згідно з новою угодою, що була підписана 2014 року, Єврокомісія надала 1,5 млн євро Фонду допомоги постраждалим від природніх лих з метою підтримки національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у протистоянні незначним катаклізмам – з приводу яких, ймовірно, не буде міжнародної реакції.

*** Фонд допомоги постраждалим від природніх лих було створено Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 1985 році. Його мета – надавати негайну фінансову підтримку національним товариствам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Відділ Єврокомісії з гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO) є ключовим донором фонду.