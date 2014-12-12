У Швейцарії призупинили випробування вакцини від Еболи

У Швейцарії призупинили тести вакцини від Еболи.

Як передає ВВС Україна, клінічні випробування вакцини від лихоманки Ебола були призупинені після того, як деякі пацієнти поскаржилися на біль у руках і ногах.

Лікарня Женевського університету повідомила, що випробування призупинили тиждень тому як запобіжний захід. Очікується, що їх відновлять 5 січня.

Мова йде про вакцину, яку розробила компанія NewLink і нещодавно придбала компанія Merck.

Як зазначається, зараз у світі не існує жодної ліцензованої для використання вакцини від Еболи. На сьогодні у низці країн тестуються дві вакцини проти лихоманки.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв епідемії лихоманки Ебола зросло до 6 тис. 388 осіб. Головним осередком поширення лихоманки залишається Сьєрра-Леоне.