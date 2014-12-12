Склянка води активізує роботу мозку

Лише одна склянка чистої води здатна змінити роботу головного мозку, пише jenskiy-sayt.com.

Вчені Університету Східного Лондона (University of East London) провели експеримент за участю 34 чоловіків і жінок. Їх попросили двічі пройти ряд тестів на інтелект: перший раз після сніданку, що складається з брикетованого зернового концентрату, а другий раз - після такого сніданку, але з пляшкою води.

Так, ті, хто відчував спрагу, гірше впоралися із завданнями, пише The Daily Mail.

Додаткові підрахунки показали, що склянка води здатна прискорити роботу головного мозку на 14%.

Раніше ці ж учені довели, що вода - найкращий енергетик для людини. Експерименти показали, що школярі, які випивали перед іспитом склянку води, на 10% краще за своїх товаришів справлялися із завданнями.