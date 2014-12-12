Сніданок дуже необхідний людині

Останні дослідження вчених показали, що в питаннях про те, наскільки необхідний сніданок для людини, яка вирішила скинути зайву вагу, головне значення має вироблення правильних звичок харчування, пише terrawoman.com.

Існує переконання, що сніданок дуже важливий, оскільки допомагає активувати і прискорити метаболізм, покращує діяльність мозку, концентрацію, навіть сприяє гарному настрою. Під час дієти необхідно снідати, щоб уникнути почуття голоду протягом дня і «зриву». Але чи відповідає це дійсності?

Співробітник австралійського університету Монаша, гастроентеролог доктор Алекс Ходжа провів спостереження за групою, яка складається з 32 осіб, які страждають від стеатозу печінки, тобто накопичення в ній жиру. Після зміни в режимі харчування, що полягав лише в перенесенні першого прийому їжі на більш пізній час, пацієнти частково скинули зайву вагу за 12 тижнів.

«Американський журнал клінічного харчування» опублікував дослідження, в рамках якого 309 хворих ожирінням у віці 20-65 років відмовлялися від сніданку, але змін маси тіла не сталося.

Подібна різниця в результатах змушує поставитися до питання про те, потрібен чи ні сніданок, скептично. Так як під час спостережень немає можливості повністю охопити всі фактори, що впливають на вагу пацієнтів (наприклад, рівень фізичної активності кожного). Потрібно врахувати, що основною метою прийняття або відмови від сніданку повинно бути не схуднення, а формування правильних харчових звичок. Велике значення має і якість сніданку, який повинен містити:

хліб з цілісного зерна;

білки, якими багате пісне м'ясо, риба, яйця, зварені круто;

нежирні молочні продукти;

фрукти і овочі.

Отже, незважаючи на новомодні дослідження, поки немає причин змінювати харчові звички, сформовані роками, і відмовлятися від сніданків.