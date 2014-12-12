Смартфон впливає на настрій людини

На думку вчених, які провели нове дослідження з залученням до нього молодих людей, супер сучасні мобільні телефони негативно позначаються на настрої людини, пише news-cloud.net.

Даний висновок був зроблений керівником американської дослідницької групи, яка працює в стінах наукового інституту штату Кентуккі.

За їх твердженням, володіючи сучасним мобільним пристроєм, людина, сама того не розуміючи, псує собі емоційний настрій на прийдешній день, що негайно веде до різних проблем у побутовій сфері.

Якщо новоспеченому власникові мобільного телефону прибрати мобільний телефон в бік, він починає відчувати дискомфорт, невпевненість, що укупі призводить до різних проблем, включаючи стресовий розлад.

Однак інші вчені з канадського інституту вважають, що відключення телефону і повна відмова від його використання на деякий час, приносить людині радість і сплеск емоцій, що має позитивний характер.