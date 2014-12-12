Фруктоза пробуджує звірячий апетит

Учасники щорічних зборів Американського коледжу нейропсихофармакології у Феніксі (штат Арізона) розповіли, що цей цукор повільно викликає насичення, натомість посилює бажання поїсти, пише telegraf.com.ua.

Здавалося б, фруктоза майже в 2 рази солодша, ніж глюкоза - цукор, який потрібен нашому мозку та інших органів. До того ж, вона дає менше енергії, ніж глюкоза, а значить, можна не боятися за зайву калорійність свого обіду. На ділі виявляється, що фруктоза викликає бажання з'їсти якомога більше.

Цей ефект виявили дослідники з Університету Південної Каліфорнії, вивчаючи результати МРТ 24 випробовуваних. Чоловіки і жінки 16-25 років розглядали фотографії висококалорійних страв на кшталт шоколадного пирога після того, як приймали напій, що містить або глюкозу, або фруктозу. У випадках, коли випробовувані пили напій з фруктозою, перегляд зображень їжі викликав у них більш виражене бажання підкріпитися. До того ж, томографія показувала, що прилегле ядро - частина мозку, задіяна в механізмах підкріплення - активувалося сильніше, коли добровольці вживали фруктозу.