Супербактерії вбиватимуть більше людей, ніж рак

Стійкі до антибіотиків інфекції - такі, як кишкова паличка, малярія і туберкульоз, - до 2050-го року будуть вбивати ще 10 мільйонів осіб на рік - більше, ніж зараз помирають від ракових захворювань, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, замовлене прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.

На сьогоднішній день в результаті захворювання інфекцій, стійких до антибіотиків, помирають щороку 700 тисяч осіб.

У травні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт, згідно з яким, у всіх регіонах світу стрімко зростає стійкість до антибіотиків, які покликані боротися з Klebsiella pneumoniae - кишковою бактерією, що викликає такі захворювання, як пневмонія, сепсис, інфекції у новонароджених пацієнтів і пацієнтів реанімаційних відділень лікарень. У звіті зазначено, що в багатьох частинах світу вже стали неефективними антибактеріальні препарати для лікування інфекцій сечових шляхів.

В Австралії, Австрії, Канаді, Франції, Японії, Новегіл, Словенії, ПАР, Швеції і Великобританії підтверджені численні випадки стійкості до лікування гонореї - хвороби, з якою кожен день у всьому світі заражається понад 1 мільйона чоловік.

Перше велике дослідження ВООЗ щодо резистентності до антибіотиків фокусується на семи бактерії, що відповідають за такі поширені та такі важкі захворювання як сепсис, діарея, пневмонія, інфекції сечових шляхів і гонорея.

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