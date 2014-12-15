У важкі часи народжуються здоровіші люди - дослідження

12:10, 15 грудня 2014
Зарубіжні новини
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Хлопчики, які народилися у важкі для країни часи, частіше доживають до зрілості 

Фото: УНИАН

На жаль, є і зворотна сторона: це відбувається тому, що слабкі хлопчики помирають ще до народження.

Дослідження записів церковних метричних книг Фінляндії, зроблених з 1790 по 1870 роки, виявило, що у важкий для країни час співвідношення статей при народженні збільшувалося у бік дівчаток. Хлопчиків на світ з'являлося менше, однак вони на 8% частіше доживали до статевої зрілості, ніж народжені в ситі і благополучні роки. Юнаки, чиє дитинство припало на важкі часи, мали в середньому на 4% більше синів і дочок у перерахунку на одну людину. Різниці невелика, але вона є.

Такі дані дозволяють припустити, що в несприятливі періоди народжувалися хлопчики більш сильними, ніж зазвичай, а менш життєздатні діти, на жаль батьків, піддавалися викидню. Автори роботи відзначають, що в плані еволюції таке явище не виглядає дуже виправданим. Основні показники, що вижили, звичайно, краще середніх, але не настільки, щоб заради цього природі можна було жертвувати тисячами ембріонів.

Здоров'я

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