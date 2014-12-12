Про що свідчать провали у пам'яті

Люди з проблемами пам'яті, які мають університетську освіту, більше ризикують отримати інсульт, свідчить нідерландське дослідження, опубліковане у журналі Stroke.

Учені з'ясували, що у людей з вищою освітою ризик інсульту був на 39% більший, ніж у менш освічених.

Це може пояснюватись тим, що ранній захист від зниження когнітивних функцій був зруйнований.

Читайте такожТравма голови підвищує ризик щодо інсульту

Учені спостерігали приблизно за 9 тисячами людей у Роттердамі протягом 20 років.

Учасники були віком від 55 років, без проблем зі здоров'ям.

До 2012 року в учасників групи сталось 1134 крововиливів у мозок.

Дослідники з університету Еразма Роттердамського виявили, що у людей, які раніше скаржились на провали у пам'яті - підвищений ризик інсульту.

Однак ризик інсульту був ще вищим, якщо учасник дослідження мав високий рівень освіти.

Арфан Ікрам, доцент нейроепідеміології в роттердамському університеті, каже, що освіта була хорошим показником здатності мозку боротися проти когнітивних ушкоджень, таких як деменція.

Ця здатність, відома як когнітивний резерв, формується в ранньому віці, для захисту від пошкодження мозку.

Читайте такожТри основні симптоми інсульта

Пан Ікрам каже, що у людей з високим рівнем освіти пошкодження або деменції мозку відбувається довше.

"Але якщо такі люди починають скаржитись на пам'ять, це означає, що цей механізм когнітивного резерву більше не діє", - каже вчений.

Як каже пан Ікрам, проблеми з пам'яттю можуть бути важливим сигналом для спостереження за людиною.

Інсульт виникає, коли кровоносні судини, які доправляють до мозку кисень і поживні речовини, блокується через тромб або розривається.

Коли це стається, клітини мозку починають відмирати.

Медики вважають, що такі проблеми зі здоров'ям як діабет, високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину, можуть збільшити ризик інсульту.

Здоровий спосіб життя, фізична активність і відмова від куріння можуть допомогти зменшити основні ризики.

BBCUkrainian.com