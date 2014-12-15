Раціон, багатий на сіль, може зумовити головний біль

З таким висновком виступили співробітники Валлійського центру превентивних, епідеміологічних і клінічних досліджень, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. Виявляється, продукти з великим вмістом солі (8 г на день) приводили до того, що у людей майже на третину частіше виникали головні болі порівняно зі споживанням приблизно 4 грамів солі в день.

Причому, різниця залишалася, навіть коли люди сиділи на дієті, яка знижує тиск. А відомо, що сіль підвищує кров'яний тиск. В цілому експерти закликають скоротити споживання солі. Для деяких людей цього буде достатньо, щоб позбутися від нападів головного болю.

Також недавнє дослідження показало: сіль безпосередньо впливає на нирки. Якщо в середньому людина споживає 4,7 г солі в день, то це підвищить ризик пошкоджень нирок. Іноді настільки серйозні ушкодження, що потрібно проведення діалізу. На щастя, середньостатистичний показник споживання солі - приблизно 2 грами в день.