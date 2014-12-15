Вагітним жінкам не можна користуватися косметикою

Фталати - небезпечні хімічні речовини, що входять до складу деяких косметичних продуктів, таких як лаки для нігтів, волосся та губні помади. Виявляється, вони негативно впливають на інтелект майбутньої дитини. Це з'ясували дослідники з Колумбійського університету, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Фталати можна знайти не тільки в косметиці, але і в різних пластикових продуктах.

У дослідженні взяли участь 328 жінок і їх діти. У всіх учасниць був низький рівень доходів. Вчені проаналізували рівні фталатів у сечі жінок в останньому триместрі вагітності. Вони помітили: вплив високих рівнів фталата знижувало IQ дітей у віці семи років більш як на шість балів.

У дітей тих матерів, в організмі яких виявили найвищі (25%) концентрації фталатів DnBP і DIBP, IQ виявився нижчим на 6,6-7,6 пункту порівняно з іншими дітьми. Тим часом, зниження IQ на 6-7 пунктів може сильно вплинути на успішність дитини. Результати не змінилися після того, як дослідники врахували інші фактори, наприклад, інтелект і рівень освіти матері.