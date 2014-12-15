На поведінку підлітків впливають гени - вчені

Вчені з Монреальського університету провели дослідження генетичного матеріалу неповнолітніх школярів і виявили, що деякі комбінації генів здатні певним чином впливати на їхню поведінку. Результати роботи вчених були опубліковані в журналі International Journal of Neuropsychopharmacology.

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Дослідники запропонували 1 337 учням середньої школи у віці від 17 до 18 років анонімно заповнити анкети, що стосуються злочинності, сімейних конфліктів, досвіду сексуального насильства та якості відносин з батьками. Крім цього, у респондентів були зібрані зразки слини, з яких була отримана ДНК. Вчені виявили, що три варіанти поєднання генів були пов'язані один з одним, а також з конфліктністю в сім'ї, сексуальним насильством і високою ймовірністю правопорушень.

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Зокрема, один з генів відповідав за моноаміноксидазу (MAOA) - ключовий фермент у метаболізмі серотоніну, висока концентрація якого виявилася пов'язана з неблагополучним дитинством і антисоціальною поведінкою в юному віці. Інший ген, пов'язаний з агресивною поведінкою, був виявлений серед респондентів, які спілкувалися з агресивними однолітками. Носії третього гена, що також бере участь у метаболізмі серотоніну, частіше переживали важкі ситуації в дитинстві.

Дослідники відзначають, що серед носіїв однакового поєднання всіх трьох генів до антисоціальної поведінки були схильні лише ті, хто жив у ситуації сімейного конфлікту або піддавався сексуальному насильству, в той час як підлітки, які мали позитивні і теплі стосунки з батьками, не були схильні до злочинів.

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Таким чином, вчені дійшли висновку, що отримані дані є незаперечним доказом того, що гени здатні впливати на мозок і поведінку, змінюючи чутливість людини до факторів навколишнього середовища. Однак, як відзначають фахівці, одні і ті ж генетичні варіанти можуть по-різному впливати на схильність підлітка до злочинів, їх прояв залежить від соціальних умов.

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