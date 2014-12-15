У Москві знову протестували медики

Як повідомляється в офіційній групі заходу уФейсбуку, узгоджена з владою акція почалася о першій дня, демонстранти пройшли від Самотечної площі до Олімпійського проспекту, де відбувся мітинг.

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За оцінкою очевидців, на ході зібралися близько 1,5-2 тисяч осіб. У ГУ МВД по Москві " повідомили, що в ході взяли участь "близько 250 осіб", передає NEWSru.com.

Поодинокі пікети медиків пройшли в Іркутську.

Медпрацівники і вчителі виступають проти проведення реформ у сферах їх діяльності, вимагають створення незалежних громадських рад при департаментах медицини і освіти, а також скасування платних послуг в освітніх і медичних установах.