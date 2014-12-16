Характер людини впливає на її імунітет

Психологи з Університету Ноттінгема і Університету Каліфорнії вивчали взаємозв'язок між певними особистісними рисами і експресією генів, які контролюють імунну систему. У дослідженні взяла участь 121 здорова людина, 86 жінок і 35 чоловіків у віці від 18 до 59 років. Середній вік учасників становив 24 роки, а середній Індекс Маси Тіла (ІМТ) - 23, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Добровольці заповнили особистісні опитувальники, призначені для оцінки вираженості п'яти основних рис особистості - екстраверсії, невтротизму, відкритості, поступливості і сумлінності. Дослідники зібрали зразки крові учасників для аналізу експресії генів. Вони врахували такі чинники, як куріння, споживання алкоголю і фізична активність.

Для аналізу зв'язків між п'ятьма основними рисами людської особистості і двома групами генів, що відповідають за роботу лейкоцитів (клітин крові, які захищають організм від хвороб), використовувалися високочутливі технології. Виявилося, екстраверсія тісно пов'язана з підвищеною експресією прозапальних генів, а сумлінність - зі зниженою експресією прозапальних генів.

Іншими словами, імунна система людей, які, ймовірно, схильні до більшого числа інфекцій через товариськість (тобто, екстравертів), успішно бореться з захворюваннями. А ось імунітет тих, хто менш схильний до інфекцій через обережність (добросовісність), реагує на захворювання гірше. Відкритість також корелювала зі зниженою експресією прозапальних генів, а невротизм і поступливість не були пов'язані з експресією даних генів.