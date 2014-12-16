Жирові відкладення піддаються змінам зсередини

Просунута технологія розшифровки генома показала: можна перетворити клітини білого жиру в коричневий, тим самим збільшивши обсяг спалюваних калорій. Нагадаємо: коричневий жир відповідає за вироблення тепла і переробку запасів енергії (білого жиру). А зростання числа клітин коричневого жиру допомагає боротися з ожирінням, відзначає meddaily.ru з посиланням на Wonder Woman.

Співробітники Університету Південної Данії простимулювали білі жирові клітини препаратом, направленим на лікування діабету 2 типу. Далі пройшло порівняння отриманих клітин з початковими білими. Виявилося, в клітинах були присутні генетичні програми, які змушували клітини витрачати енергію в моменти активності. Також був виявлений білок, необхідний для перепрограмування білого жиру.

Ген-регулюючий білок, про який йде мова, відомий як KLF11 (Круппель-подібний фактор-11). Він міститься у всіх жирових клітинах і необхідний для перепрограмування. На дослідження даного механізму у вчених пішло чотири роки. За їх словами, можна створити препарати, які будуть активувати частини геному і чинники на зразок KLF11 з метою лікування ожиріння.