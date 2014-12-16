Як ми вибираємо, що з'їсти

У Каліфорнійському технологічному інституті провели дослідження того, які фактори і в якій послідовності впливають на вибір їжі. Вчені запросили 28 осіб, які повинні були добу нічого не їсти, оцінити привабливість 160 страв за шкалою від -2 до +2, а також сказати, наскільки сильно учаснику хотілося б з'їсти страву після закінчення експерименту. Після цього страви, які учасники оцінили, їм пред'являли попарно, і потрібно було кліком комп'ютерної мишки відзначати найбільш привабливу страву в кожній парі, пише Здоров'я.

Аналіз швидкостей і траєкторій руху курсору миші показав, що спочатку при виборі продукту люди враховують її смак і тільки через деякий час (частки секунди або хвилини) починають думати і про цінності їжі для здоров'я. Тому ті, хто поспішав з вибором, частіше воліли смачні, але шкідливим страви. Оскільки в житті робити вибір, як правило, потрібно за обмежений час, споживачі зупиняються на смачній їжі просто тому, що не встигають оцінити її шкоду або користь для здоров'я.

Крім того, після основного дослідження випробовувані розповіли, що, вибираючи в магазині продукти, в першу чергу враховують не ту характеристику, яка видається їм найбільш важливою, а ту, інформація про яку більш помітна. Приміром, якщо на упаковці йогурту великими літерами написані його склад і калорійність, споживачі звертають на них більше уваги, ніж якщо центральне місце на упаковці займає опис смаку продукту.