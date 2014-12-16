Чому деяким людям важко скинути надлишкову масу тіла

По-перше, брак сну однозначно підвищує ризик набору маси тіла. При недосипанні порушується гормональний баланс - гормони, що регулюють апетит, працюють неправильно.

В результаті людина постійно хоче їсти, пише The Sydney Morning Herald. По-друге, низькокалорійні перекуси можуть бути недостатньо поживними. За словами експертів, продукти на 100 калорій не наситять вас у разі наявності сильного голоду. Якщо ви його відчуваєте, краще влаштувати повноцінний прийом їжі.

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По-третє, тіло іноді саме по собі чинить опір змінам. У ньому працює програма на збереження жирових відкладень на випадок голоду. З цієї причини іноді зниження ваги гальмується. Зрушити показники допоможе перерву на 2-4 тижні. В цей час краще сфокусуватися на підтримці, а не на зниження ваги. Потім можна почати худнути знову. Ще одна причина проблем з вагою - ви їсте більше, ніж думаєте. Іноді люди їдять, навіть коли не відчувають голоду. Найкращий спосіб контролю - щоденник харчування та фотофіксація. Ці дані повинні супроводжуватися позначками про силу голоду на момент прийому їжі.

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Труднощі нерідко стосуються жінок з прихованим синдромом полікістозних яєчників. Дане захворювання є приблизно у кожної п'ятої жінки репродуктивного віку. Синдром викликає безпліддя і надмірну вагу. При цьому про наявність синдрому не підозрюють 70% жінок. Медики радять правильно харчуватися, займатися спортом і робити все, щоб побороти інсулінову стійкість, яка підвищує ризик хвороб серця і діабету 2 типу.

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