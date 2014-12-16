Успіх дієти залежить від сніданку

В експерименті, який тривав 12 тижнів, брали участь 93 жінки, що бажають схуднути. Вони дотримувалися низькокалорійної дієти. Одна група отримувала основну частину добової калорійності раціону на сніданок, а друга - на вечерю. Виявилося, що учасницям з першої групи вдалося скинути в 2 рази більше зайвої ваги, ніж учасницям з другої (8 кг проти 4 кг), пише toneto.net.

Експеримент продемонстрував, що метаболізм залежить від циркадних ритмів. Це означає, що час прийому їжі впливає на процес її перетравлення, коментує професор Даніела Якубовиц з Університету Тель-Авіва. Повноцінний сніданок допомагає контролювати показники інсуліну, цукру, холестерину і гормону апетиту греліну протягом дня.