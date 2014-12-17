Риси характеру впливають на здоров'я

Виявилося, що між рисами особистості і здоров'ям є зв'язок. Дослідники виявили нові докази того, що деякі риси нашої особистості позначаються на здоров'ї, пише direct-press.ru. Команда психологів з Університету Ноттінгема і Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі вивчила взаємозв'язок між певними рисами особистості і експресією генів. У дослідженні використовувалися чутливі мікрочіпи.

Близько 120 добровольців відповіли на запитання п'ятифакторного опитувальника особистості.

Зразки крові учасників були зібрані для аналізу експресії генів. Крім того, дослідники оцінили шкідливі звички і спосіб життя добровольців, повідомляє PreventDisease.

Сумлінність

Сумлінні люди працьовиті, надійні, слухняні і здатні контролювати свої емоційні сплески. Вони люблять все планувати і прагнуть до досягнення своїх цілей. Дослідники виявили, що сумлінність може захистити від розвитку деяких хронічних захворювань.

Згідно з результатами дослідження, кожен бал за шкалою сумлінності зменшує гіпотетичні шанси на розвиток інсульту на 37%, на розвиток гіпертонії - на 27%, артриту - на 23%, і цукрового діабету - на 20%. Вчені припускають, що сумлінність сприяє здоровому способу життя і правильному харчуванню, що надзвичайно важливо для профілактики багатьох хронічних захворювань.

Відкритість досвіду

Відкриті люди цікаві, мають творчі нахили, широке коло інтересів і активно йдуть назустріч новим ідеям. Кожен додатковий бал за шкалою відвертості сприяв зниженню ризиків розвитку інсульту на 31%, хвороб серця - на 17%, гіпертонії - на 29% і артриту - на 21%. Вчені вважають, що відкритість допомагає людині бути менш схильним до стресу і отримувати достатньо необхідної інформації.

Екстраверсія

Екстраверти є позитивними, напористими, балакучими і соціально активними людьми. Вони часто бувають душею компанії і насолоджуються громадською діяльністю. Дослідники виявили, що збільшення на один бал за шкалою екстраверсії знижує ризики розвитку гіпертонії на 26%.

Доброзичливість

Доброзичливі люди добре ладнають з усіма. Вони, як правило, більш уважні, добрі, не жадібні, активно допомагають іншим і викликають довіру. Вони готові йти на компроміс. Кожен бал за шкалою доброзичливості знижував шанси на розвиток артриту на 21%. Вчені вважають, що тісні соціальні зв'язки можуть бути пов'язані з міцним здоров'ям, що було доведено в більш ранніх дослідженнях.

Нейротизм

Невротичні люди надмірно чутливі й емоційні. Вони часто відчувають гнів, занепокоєння або депресії. Невротики, які постійно відчувають занепокоєння, мають більше шансів на розвиток захворювань. Кожен бал за шкалою нейротизму пов'язаний зі збільшенням ризику розвитку хвороб серця на 24%, захворювань легень - на 29%, гіпертонії - на 37%, і артриту - на 25%.

Якщо ви замислюєтеся про те, щоб змінити себе на краще, використовуйте дані нового дослідження. Розвивайте себе і будьте здорові.