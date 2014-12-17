Приготування їжі погано впливає на здоров'я жінки

Чим більше часу жінки витрачають на процес приготування їжі, тим вище у них ризик виникнення серцево-судинних захворювань, пов'язаних з підвищеним тиском і рівня холестерину в крові.

Таку заяву було зроблено вченими з медичного центру університету Раша в Чикаго, США. В рамках дослідження фахівці порівняли медичні показники 2755 жінок у віці від 42 до 52 років за останні 14 років.

Учених цікавило наявність ознак метаболічного синдрому - комплексу обмінних, гормональних і клінічних порушень, що відбуваються на тлі ожиріння. До них відноситься гіпертонія, високий рівень холестерину, надлишкова маса тіла, підвищений вміст глюкози та ліпідів в крові. Наявність у жінок хоча б трьох з цих ознак свідчить про підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Виявилося, що за 14 років ризик, пов'язаний з метаболічним синдромом, був високим у всіх жінок. Однак найбільш поганий результат відзначений у тих, хто приділяв приготування їжі багато часу. Учасниці дослідження, які відмовилися проводити багато часу на кухні, навпаки, мали більш міцне здоров'я, а ризик розвитку яких-небудь захворювань у них виявився знижений на третину.

Чи можна віднести все те ж саме до чоловіків, не повідомляється, серед них подібний експеримент поки не проводиться. На думку вчених, людям, що страждають будинку підвищеним апетитом, слід перейти на готові продукти, щоб не потрапити в "групу ризику".

В якості однієї з причин експерти зазначили, що такі результати можуть бути частково пов'язані з тим, що люди їдять великі порції, коли готують самі, ніж коли купують готову їжу в магазині.

tsn.ua