Нові дані про механізм потрапляння бактеріальних токсинів всередину клітини

Автори роботи, використовуючи електронну спектроскопію та атомну силову мікроскопію, змогли спостерігати за процесом складання «нанодрелей», здатних проробляти отвори в зовнішніх мембранах клітин.

Ці бактеріальні інструменти називаються мембраноатакуючими комплексами перфорина/холестерол-залежного цитолізину. Вони складаються з кільцеподібних структур, розташованих навколо декількох молекул бактеріального токсину. В ході роботи автори за допомогою електронного мікроскопа отримали кілька тисяч зображень штучних клітинних мембран, покритих токсинами. Трудомісткість процесу була пов'язана з тим, що можливо було отримати знімок процесу перфорації мембрани тільки у випадковий момент.

Вчені описали різні етапи проникнення токсину, виділеного з бактерії Streptococcus suis, крізь штучні мембрани і процес складання кілець навколо молекули токсину. Зібрані комплекси ковзають по поверхні клітин, а потім занурюються в клітинну мембрану, прорізаючи в ній отвори з допомогою кільцевих структур. Проникнення в мембрану можливо завдяки значним конформаційних змінам субодиниць, їх структури і упаковки в комплексі. В результаті діаметр пори істотно збільшується. Після цього бактеріальний токсин проникає всередину клітини, вбиваючи її.

Вчені вважають, що нові знання виявляться корисними при розробці нових препаратів для боротьби із запаленням легенів, менінгітом та сепсисом.

remedium.ru