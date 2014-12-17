При лікуванні пацієнтів з ожирінням необхідна корекція дози антибіотиків

В журналі Clinical Obesity була опублікована робота вчених з Медичного центру Святого Вінсента в Джексонвілле. Вони провели огляд літератури про альтернативні способи дозування антибактеріальних препаратів у людей з ожирінням. Автори навели кілька обґрунтованих рекомендацій, але в цілому, висновок полягає у відсутності достатньої кількості даних, які дозволили б врахувати зміни фармакокінетики лікарських засобів при ожирінні.

Поширеність ожиріння у всьому світі збільшується. За оцінкою ВООЗ, близько 1,4 млрд дорослих мають надмірну масу тіла. Незважаючи на ріст поширеності ожиріння, фармакокінетичні дослідження проводяться на людях з масою тіла близько 70 кг. В той же час морбідне ожиріння пов'язане з патофізіологічними змінами, які не можуть не чіпати розподіл лікарських речовин в організмі та їх кліренс.

Автори припускають, що існуючі рекомендації щодо дозування антибактеріальних засобів у популяції зі значною часткою людей з ожирінням можуть бути неефективні. У таких пацієнтів вище ризик недосягнення терапевтичної ефективності та ризик передозування. В огляді описані підходи до зміни доз антибактеріальних препаратів у хворих з надлишковою масою тіла.

Вчені пропонують таку стратегію прийому антибактеріальних лікарських засобів, як використання початкової навантажувальної дози, коли в перший прийом препарату доза найбільша, а потім вона знижується.

Основним підсумком цієї роботи став висновок про нестачу даних про фармакокінетику антибактеріальних препаратів у людей з надмірною масою тіла.

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