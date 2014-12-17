Люди з почуттям власної "молодості" живуть довше

Літні люди, які відчувають себе молодше свого фактичного віку, живуть довше, порівняно зі своїми більш песимістично налаштованими однолітками, пише JAMA Internal Medicine.

З початку 2004 року по березень 2013-го пацієнтів запитували, людиною якого віку вони себе відчувають. Усі випадки смертей за цей період були записані і вивчені. Літніх людей розділили на 3 групи: 1) тих, хто приписував додаткові роки на своєму фактичному віку, 2) тих, хто був згоден зі своїм віком і 3) тих, хто відчував себе кілька молодше фактичного віку. Показники використовувалися для підтвердження взаємозв'язку між самонавіюваним віком і смертністю.

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В ході дослідження були зібрані дані 6489 чоловіків і жінок віком 52 роки і старше. Середній фактичний вік пацієнтів становив 65,8 років, добрий середній вік - 56,8 років. Більшість опитаних людей відчували себе молодшими на 3 роки і більше чверті пацієнтів були згодні зі своїм реальним віком, близько 5% відчували себе старше. У наступні роки були отримані наступні результати смертності серед опитаних пацієнтів: 14,3% серед почуватися молодшим, 18,5% серед "згодних" зі своїм віком і 24,6% серед "песимістичних" респондентів.

"Самонавіюваний вік може впливати на організм. Люди, які вважають себе більш старими, ніж вони є насправді, повинні зміцнювати своє здоров'я позитивною поведінкою і мисленням", - прийшли до висновку автори експерименту.

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Дослідження було проведено з урахуванням таких факторів, як хвороби та інвалідність. Була відзначена зв'язок між навіюваним старшим віком і серцево-судинними захворюваннями. Подібного зв'язку з показником смертності від онкології виявлено не було.

Подібне дослідження в цьому році проводилося в США. Були опитані люди середнім віком 100 років. Переважна більшість американських довгожителів сказали, що відчувають себе на 20 років молодшими. Крім того, з'ясувалося, що 53% живуть самостійно, причому у власних будинках, а не в установах для старих. Вони також не користуються послугами соціальних працівників, які приходять медсестер і доглядальниць. Опитані американці старше 100 років не відчували смутку або депресії і називали головним рецептом довголіття хороший психологічний настрій, близькі стосунки з родиною і правильне харчування.

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