Люди з почуттям власної "молодості" живуть довше
Нові дослідження, проведені в Університетському коледжі Лондона, виявили, що самонавіяний вік може впливати на здоров'я та якість життя
Літні люди, які відчувають себе молодше свого фактичного віку, живуть довше, порівняно зі своїми більш песимістично налаштованими однолітками, пише JAMA Internal Medicine.
З початку 2004 року по березень 2013-го пацієнтів запитували, людиною якого віку вони себе відчувають. Усі випадки смертей за цей період були записані і вивчені. Літніх людей розділили на 3 групи: 1) тих, хто приписував додаткові роки на своєму фактичному віку, 2) тих, хто був згоден зі своїм віком і 3) тих, хто відчував себе кілька молодше фактичного віку. Показники використовувалися для підтвердження взаємозв'язку між самонавіюваним віком і смертністю.
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В ході дослідження були зібрані дані 6489 чоловіків і жінок віком 52 роки і старше. Середній фактичний вік пацієнтів становив 65,8 років, добрий середній вік - 56,8 років. Більшість опитаних людей відчували себе молодшими на 3 роки і більше чверті пацієнтів були згодні зі своїм реальним віком, близько 5% відчували себе старше. У наступні роки були отримані наступні результати смертності серед опитаних пацієнтів: 14,3% серед почуватися молодшим, 18,5% серед "згодних" зі своїм віком і 24,6% серед "песимістичних" респондентів.
"Самонавіюваний вік може впливати на організм. Люди, які вважають себе більш старими, ніж вони є насправді, повинні зміцнювати своє здоров'я позитивною поведінкою і мисленням", - прийшли до висновку автори експерименту.
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Дослідження було проведено з урахуванням таких факторів, як хвороби та інвалідність. Була відзначена зв'язок між навіюваним старшим віком і серцево-судинними захворюваннями. Подібного зв'язку з показником смертності від онкології виявлено не було.
Подібне дослідження в цьому році проводилося в США. Були опитані люди середнім віком 100 років. Переважна більшість американських довгожителів сказали, що відчувають себе на 20 років молодшими. Крім того, з'ясувалося, що 53% живуть самостійно, причому у власних будинках, а не в установах для старих. Вони також не користуються послугами соціальних працівників, які приходять медсестер і доглядальниць. Опитані американці старше 100 років не відчували смутку або депресії і називали головним рецептом довголіття хороший психологічний настрій, близькі стосунки з родиною і правильне харчування.