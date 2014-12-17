Продукт розпаду жиру видихається через легені - науковці
Люди видихають продукти жиру, коли спалюють його під час фізичних навантажень, кажуть біохіміки, які вивчали метаболізм на молекулярному рівні
Але тим, хто хоче схуднути, не досить просто глибоко дихати - при цьому треба ще й займатися фізиними вправами, попереджають фахівці.
Австралійські науковці простежили, як із тіла виходять продукти розпаду жиру.
Результати дослідження опубліковані у виданні British Medical Journal.
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Коли жир розпадається на складові частини, відбувається кілька речей.
Хімічні зв'язки у молекулі руйнуються, при цьому виділяється тепло та енергія, необхідна для м'язів.
Але при цьому залишаються окремі атоми, і більшість із них виводяться через легені у вигляді CО2.
Жир, отриманий з їжі, зберігається в організмі у вигляді сполуки тригліцерид.
Вона складається з трьох видів атомів - вуглецю, водню і кисню. При розпаді п'ята частина з них утворює воду (Н2О), і чотири п'ятих - двоокис вуглецю (СO2).
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Вода може виводитися через сечу, кал, піт, дихання, сльози і поповнюється через питну воду.
Вуглець, який організм виводить у вигляді СO2, поповнюється тільки через їжу і такі напої як фруктовий сік.
Автори дослідження, Рубен Меерман і Ендрю Браунс з Університету Нового Південного Вельсу розповідають: "Нічого з цього не є новим, але чомусь ніхто не виконав цих розрахунків раніше".
"Наші результати показують, що легені - головний видільний орган у процесі схуднення", - додають учені.
За підрахунками науковців, середньостатистична людина втрачає принаймні 200 грамів вуглецю щодня, близько третини із них - під час сну.
Якщо годину відпочинку замінити помірними фізичними навантаженнями, наприклад бігом, це виведе з організму ще 40 грамів вуглецю - тобто на 20% більше.
Отож, щоб скинути вагу, треба збалансувати те, що їси, із тим, що спалюєш і видихаєш.
"Втрата ваги - це вивільнення вуглецю з жирових клітин. Це лише підтверджує відому фразу "менше їжте, більше рухайтеся", - кажуть дослідники.
Дуейн Меллор з Британської асоціації дієтологів пов'язав метаболізм жиру зі спалюванням бензину в машині: це вивільняє енергію і дозволяє рухатися, але також продукує відходи.
"Атоми, що вивільняються при розпаді жиру, схожі на вихлопні гази", - каже він.
Доктор Том Барбер, доцент-ендокринолог з Університету Ворвіка, каже, що ця робота цікава і новаторська, і критикує помилкове уявлення про те, що жир просто згоряє, як думають багато лікарів.
"Утім, це не міняє думки про те, що для підтримання нормальної ваги треба робити вправи", - каже він.