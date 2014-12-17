Йога зміцнює серце і судини

Якщо людина хоче знизити ризик серцево-судинних захворювань, але не може робити інтенсивні фізичні вправи, їй слід зайнятися йогою. Дослідники з Університету Еразма в Роттердамі оцінили дані 37 досліджень, в яких взяли участь майже 3000 осіб. Вони з'ясували: йога знижує кров'яний тиск і рівень холестерину, повідомляє meddaily.ru з посиланням на BBC.

Йога - стародавня форма вправ, пов'язаних з концентрацією, гнучкістю і диханням. Існує багато видів йоги, наприклад, тантрична, Хатха і Аштанга. Однак йога не може замінити 150 хвилин аеробних навантажень помірної інтенсивності, необхідних для здоров'я серця. Вона більше схожа на силові вправи, які рекомендується робити, як мінімум, два рази в тиждень.

Дослідження показало: йога має значні переваги порівняно з відсутністю фізичних вправ. Вона знижує ризик ожиріння, кров'яний тиск і холестерин. Позитивний вплив йоги на стан серцево-судинної системи можна порівняти з ефектом від швидкої ходьби або бігу підтюпцем.

Поки що не ясно, чому йога корисна для серця. Експерти пов'язують це з тим, що вона заспокоює і знижує рівень стресу, ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, дихальні вправи сприяють надходженню більшої кількості кисню в організм. Це може призводити до зниження артеріального тиску.