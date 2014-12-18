Фрукти знижують ризик розвитку депресії

Досить з'їдати щонайменше два фрукта в день, щоб уникнути депресії. Це з'ясували вчені з Університету Квінсленда. У дослідженні взяли участь 6000 жінок з Австралії, передає meddaily.ru з посиланням на SBS. Жінки, які вживали, як мінімум, дві порції фруктів в день, рідше страждали від депресії, ніж ті, хто їв менше фруктів.

Дослідники не виявили зв'язку між споживанням овочів і депресією. Вони зазначають: необхідні подальші дослідження відмінностей між фруктами і овочами. На думку науковців, різниця обумовлена тим, що у фруктах, на відміну від овочів, міститься багато протизапальних з'єднань і антиоксидантів, таких як ресвератрол.

В іншому дослідженні, проведеному раніше, 33,5% людей з високими показниками психічного благополуччя з'їдали в день мінімум п'ять порцій овочів і фруктів. Вони оптимістично дивилися на речі, відчували радість, були впевнені в собі, мали добрі стосунки з оточуючими і могли швидко відновлювати душевні сили.