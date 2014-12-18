Піца здатна викликати гіпертонію

11:19, 18 грудня 2014
Зарубіжні новини
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Піца, яка продається в готовому вигляді, часто містить дуже багато солі

Фото: gotuemo.com

Піца, численні рецепти якої багато років тому придумали ощадливі господині з Італії, вдало поєднує в собі високі смакові та поживні властивості. Однак та піца, яка продається в готовому вигляді, часто містить дуже багато солі.

Співробітники британської громадської організації CASH (Consensus Action on Salt and Health), яка бореться за зниження кількості солі в готових продуктах харчування, попереджають споживачів про те, що піца, яка подається відвідувачам в піцеріях Сполученого Королівства і продається в супермаркетах в замороженому вигляді, нерідко містить підвищену кількість кухонної солі, пише Здоров'я України.

Експеримент показав, що перевищення максимальної дози «білої смерті» було у 612 (48%) виробів.

Підвищене споживання солі вважається головним фактором ризику появи артеріальної гіпертензії, підвищеного тиску крові, що значно збільшує небезпеку розвитку інфарктів та інсультів.

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