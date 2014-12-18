Обійми врятують від застудних захворювань

Згідно з результатами дослідження вчених з Університету Карнегі-Меллона (Carnegie Mellon University), США, обійми як форма соціальної підтримки можуть захистити від розвитку інфекційних захворювань. Така інформація опублікована в журналі «Psychological Science», повідомляє apteka.ua.

У даному дослідженні взяли участь 404 добровольці. В ході анкетування вчені оцінили рівень моральної підтримки учасників, частоту виникнення міжособистісних конфліктів, а також наскільки часто вони обіймалися з ким-небудь. Потім добровольців навмисно піддали впливу інфекційних агентів з метою розвитку у них застудного захворювання і помістили їх в карантин, щоб оцінити частоту виникнення та тяжкість перебігу інфекційного процесу і симптомів захворювання.

Результати показали, що соціальна підтримка сприяє зниженню підвищеної сприйнятливості до інфекційних захворювань, яка виникає на фоні стресу. Обійми були відповідальні за 1/3 даного захисного ефекту соціальної підтримки. Серед інфікованих учасників більш високий рівень соціальної підтримки і більш часті обійми сприяли зниженню вираженості симптомів інфекційного захворювання, при цьому не важливо, чи виникали у них конфліктні ситуації з іншими людьми чи ні.

За словами вчених, особи, у яких постійно виникають конфлікти з іншими людьми, виявляються менш здатними боротися з застудними захворюваннями. У свою чергу, індивіди з високим рівнем соціальної підтримки частково захищені від впливу стресу, а також депресії і тривожності. Дане дослідження дозволило визначити, чи є сприйняття соціальної підтримки ефективним інструментом для захисту від стрес-індукованої сприйнятливості до інфекційних захворювань, а також чи можуть обійми, як форма прояву такої підтримки, частково захистити людину від розвитку інфекційної патології. Результати показали, що підвищення частоти обіймів може стати засобом для зниження шкідливих наслідків стресу і підвищити опірність організму до інфекційних агентів.