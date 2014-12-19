Корисні властивості бананів

Британські вчені з'ясували, що для того, щоб у пари народився хлопчик, майбутній мамі треба вживати в їжу якомога більше бананів, пише nashamama.com.

Ці фрукти багаті калієм, який впливає на формування сприятливого середовища для сперматозоїдів з Y-хромосомою. Вона якраз і відповідає за появу спадкоємця. Злакові також корисні в цій справі. Тому тарілка вівсяної каші вранці повинна стати вашою нормою. Тому тим парам, які прагнуть зачати хлопчика, варто налягати на банани.