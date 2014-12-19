Масло і кава - ідеальне поєднання

На Заході поширюється нова мода - масляна кава. Вважається, вона підвищує рівень енергії, допомагає скинути вагу і дозволяє залишатися уважним, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Великі мережеві кав'ярні в США і Британії вже вводять олійну каву в меню.

Даний рецепт оприлюднив гуру здорового способу життя Дейв Аспрей, який спробував чай з маслом з молока під час подорожі в Тибет. І тепер кава з маслом здобула популярність як "жирна чорна" і "палеолітична кава". За словами Дейва, такий напій зарядить енергією на 6 годин, і тіло буде спалювати протягом всього дня калорії. Плюс, поліпшуються когнітивні функції.

Спочатку береться пара крапель масла з тригліцеридами з ланцюгом середньої довжини, яке виходить з рафінованого кокосового масла. Потім йдуть дві чайні ложки розтопленого несолоного вершкового масла. Все це збивається в піну і додається до кави. Щоправда, на смак напій досить специфічний. Кава виходить відверто жирною.