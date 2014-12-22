Фізична активність може уповільнити розвиток старечого недоумства

Як виявилося, за роки до виразних клінічних проявів можна передбачити зниження розумових здібностей, що пов'язані з віковими змінами, і розвиток хвороби Альцгеймера.

У людей середнього віку вже є ознаки майбутнього дефіциту когнітивної функції в старості, і ці ознаки пов'язані з такими факторами ризику, як підвищений артеріальний тиск. Автори припускають, що виявлення і контроль факторів ризику дозволить стримувати і запобігати віковому розвитку порушень розумових здібностей.

У рамках дослідження вчені спостерігали за 3499 учасниками з 18-30 років до 43-55 років. Обстеження проводилися в рамках дослідження CARDIA (Дослідження ризику розвитку хвороби коронарних артерій у молодих дорослих, Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study). Доктор Христина Яффі (Kristine Yaffe) і її колеги з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) вивчили значення хронічного впливу серцево-судинних факторів ризику (наприклад, підвищення артеріального тиску та рівня глюкози натщесерце) і способу життя (режиму харчування і фізичної активності) для передбачення зниження розумових здібностей в середньому віці.

Як виявилося, кумулятивний вплив деяких факторів ризику (рівня артеріального тиску, кількості звичайної фізичної активності), у тому числі при формальної оцінки їх рівня в межах норми, але ближче до межі норми, пов'язане з гіршими розумовими здібностями в середньому віці. Для оцінки когнітивної функції автори користувалися тестом Струпа, тестом заміни цифрових символів і тестом Рея на слухомовленеве заучування.

Таким чином, було доведено, що зниження розумових здібностей можна виявити вже в середньому віці, і що воно пов'язане із змінними факторами ризику, а це в свою чергу дозволить проводити їх профілактику.

remedium.ru