Кількість жертв лихоманки Ебола наближається до 7 400

Про це повідомила 19 грудня Всесвітня організація охорони здоров'я.

За минулі три дні в Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї від Еболи померли ще 500 чоловік, повідомила ВООЗ.

Загальна кількість випадків захворювання склала 19 031 людина.

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Лихоманка Ебола призводить до летального результату у 25-90% випадків. Хвороба починається гостро, хворих турбує сильний головний біль, болі в м'язах, пронос, болі в животі. Дещо пізніше з'являється сухий кашель і колючі болі в грудній клітці, розвиваються ознаки дегідратації. На 5-7-й день хвороби з'являється висип, після зникнення якої відзначається лущення шкіри. Геморагічний синдром проявляється у вигляді кровотеч. Вірус дуже швидко розмножується, і імунна система не встигає впоратися з ним.

Вірус передається при контакті з виділеннями хворої людини - кров'ю, потом, екскрементами, а також в результаті статевого акту або при необережному поводженні з тілом померлого від цього захворювання.

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