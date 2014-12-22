Обійми допомагають у боротьбі організму з захворюваннями

Автор дослідження Шелдон Коен і його колеги в коледжі гуманітарних і соціальних наук Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) виявили, що обійми можуть знизити сприйнятливість до інфекцій, запобігаючи або знижуючи ризик захворювання.

Люди, які постійно вступають у конфлікти з оточуючими, більш схильні до вірусних захворювань, ніж ті, у кого є соціальна підтримка. Останні захищені від психологічних наслідків стресу і депресії, вважають автори дослідження.

Команда вчених вивчила анкети 404 здорових людей на предмет частоти тактильних контактів. Учасники експерименту провели 14 вечірніх телефонних інтерв'ю, в яких вони обговорювали свої конфлікти з іншими людьми. Далі випробуваним ввели вірус респіраторного захворювання і помістили їх в карантин. Вчені виявили, що організм людей, які часто обіймаються, краще справляється із гострою респіраторною вірусною інфекцією. Навіть у разі зараження, у таких учасників виявлялися менш серйозні симптоми, ніж у людей, які рідше обіймаються, незалежно від того, як часто вони відчували стрес.

Шелдон Коен, коментуючи результати дослідження, говорить, що ці дані свідчать про те, що обійми з близькими людьми можуть викликати почуття соціальної підтримки і знизити вплив стресу. "Очевидно, захисний ефект обіймів може бути пов'язаний з самою фізикою контакту або цей процес містить у собі поведінковий індикатор підтримки та близькості. У будь-якому разі, ті, хто часто обіймаються, більше захищені від інфекції", - вважає Коен.

Дослідження, проведені раніше, показали, що навіть 10 секунд щоденних обіймів здатні знизити артеріальний тиск у людей, що страждають гіпертонією, а також зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Крім того, ці "ліки" зміцнюють імунну систему людини, допомагаючи їй протистояти інфекціям. Позитивні емоції, що виникають, коли люди обіймаються, призводять до фізіологічних і біохімічних реакцій, зокрема, підвищують рівень окситоцину ("гормону прихильності і довіри") і знижують рівень кортизолу ("гормону стресу").

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