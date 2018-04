Зволожувальні засоби запобігають розвитку атопічного дерматиту у немовлят

Фото: УНІАН Фото: УНІАН

Робота була опублікована в журналі The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Автори припустили, що в розвитку атопічного дерматиту та алергічних реакцій відіграє роль порушення бар'єрної функції епідермісу. У дослідженні було оцінено, наскільки захист шкіри за допомогою зволожуючих засобів в неонатальному періоді сприятиме зменшенню захворюваності атопічним дерматитом і скороченню алергічної сенситизації.

У дослідження були включені 118 немовлят, у кого батьки або брати і сестри страждали атопічним дерматитом. Такі діти належать до групи високого ризику щодо розвитку атопічного дерматиту або екземи. Після рандомізації у половини новонароджених використовувалися зволожуючі засоби для шкіри, а у половини - нічого. В роботі застосовувалася популярна в Японії зволожуюча емульсія, доступна в аптеках.

Всі діти були оглянуті дерматологом, яким була невідома група лікування, під час планових візитів до 4, 12, 24 і 32 тижні життя.

За модифікованим критеріям Ханифина і Райці, захворювання визначалося як атопічний дерматит, якщо симптоми тривали більше 4 тижнів, і як екзема - при тривалості прояві більше 2 тижнів.

Протягом перших 32 тижнів життя в групі дітей, у яких використовувався зволожуючий крем, атопічний дерматит або екзема відзначалися рідше, ніж у контрольній (19 порівняно з 28; P = 0,012). Ці результати підтвердили припущення авторів, що застосування зволожуючих засобів запобігає розвитку атопічного дерматиту або екземи у перші 32 тижні життя.

Для оцінки наявності у немовлят алергічної сенсибілізації визначалися рівні алергеноспецифічних IgE до яєчного білку. Різниці між групою втручання та контрольною групою не було виявлено. При цьому у дітей з висипаннями алергічна сенсибілізація зустрічалася значно частіше.

Автори прийшли до висновку, що використання зволожуючого крему доступний і ефективний спосіб профілактики атопічного дерматиту.

