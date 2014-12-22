Зволожувальні засоби запобігають розвитку атопічного дерматиту у немовлят
У новому дослідженні японських вчених було показано, що щоденне застосування звичайних зволожуючих кремів у немовлят з високим ризиком розвитку атопічного дерматиту віком до 32 тижнів зменшує кількість симптомів з боку шкіри, у тому числі, прояв екземи
Робота була опублікована в журналі The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Автори припустили, що в розвитку атопічного дерматиту та алергічних реакцій відіграє роль порушення бар'єрної функції епідермісу. У дослідженні було оцінено, наскільки захист шкіри за допомогою зволожуючих засобів в неонатальному періоді сприятиме зменшенню захворюваності атопічним дерматитом і скороченню алергічної сенситизації.
У дослідження були включені 118 немовлят, у кого батьки або брати і сестри страждали атопічним дерматитом. Такі діти належать до групи високого ризику щодо розвитку атопічного дерматиту або екземи. Після рандомізації у половини новонароджених використовувалися зволожуючі засоби для шкіри, а у половини - нічого. В роботі застосовувалася популярна в Японії зволожуюча емульсія, доступна в аптеках.
Всі діти були оглянуті дерматологом, яким була невідома група лікування, під час планових візитів до 4, 12, 24 і 32 тижні життя.
За модифікованим критеріям Ханифина і Райці, захворювання визначалося як атопічний дерматит, якщо симптоми тривали більше 4 тижнів, і як екзема - при тривалості прояві більше 2 тижнів.
Протягом перших 32 тижнів життя в групі дітей, у яких використовувався зволожуючий крем, атопічний дерматит або екзема відзначалися рідше, ніж у контрольній (19 порівняно з 28; P = 0,012). Ці результати підтвердили припущення авторів, що застосування зволожуючих засобів запобігає розвитку атопічного дерматиту або екземи у перші 32 тижні життя.
Для оцінки наявності у немовлят алергічної сенсибілізації визначалися рівні алергеноспецифічних IgE до яєчного білку. Різниці між групою втручання та контрольною групою не було виявлено. При цьому у дітей з висипаннями алергічна сенсибілізація зустрічалася значно частіше.
Автори прийшли до висновку, що використання зволожуючого крему доступний і ефективний спосіб профілактики атопічного дерматиту.