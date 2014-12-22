У Європі даватимуть патенти на результати досліджень ембріональних стовбурових клітин

Мова йде про дослідження клітин, отриманих при партеногенетичній активації (без запліднення) ооцитів, пише Reuters.

Тривалий час довколо робіт над людськими ембріональними стовбуровими клітинами велися суперечки щодо етичності. Критики стверджували, що використання і руйнування людських ембріонів неприпустимо. У той же час багато дослідників вважають, що терапія на основі таких клітин допоможе в боротьбі з низкою серйозних захворювань, у тому числі з хворобою Паркінсона.

Після розгляду справи компанії International Stem Cell, яка бажає отримати патент на свої дослідження, Європейський суд у 2011 році постановив, що результати робіт над людськими ембріональними стовбуровими клітинами не можуть бути запатентовані. Тепер суд визнав, що поділ яйцеклітини після партеногенетичної активації не може вважатися розвитком людського ембріона. В результаті International Stem Cell, що використовує у своїй роботі такі технології, отримала право на патент.

Партеногенетичну активацію ооцитів ссавців можна використовувати в якості альтернативи для запліднення спермою для приготування ооцитів з метою отримання ембріональних стовбурових клітин. При партеногенетичній активації використовуються тільки жіночі гамети.