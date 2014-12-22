Калина - універсальний засіб, що рятує від шкоди жирної їжі

Якщо щодня з'їдати по жмені калини, то можна впоратися з негативними наслідками жирного раціону, встановили вчені. Було доведено: дані ягоди знижують тиск і показники запалення, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Секрет у високій концентрації поліфенолів (антоціанів), кажуть співробітники Університету Східної Фінляндії.

Вони годували мишей жирною їжею протягом 3 місяців. При цьому 5% або 10% раціону припадало на ягоди. Ефект дієти аналізувався за рівнем запалення у клітинах. А відомо, що у огрядних людей підвищені маркери запалення і це пов'язано, в свою чергу, з діабетом 2 типу, хворобами серця, інсультами і гіпертонією.

Запалення оцінювали за концентрацією цитокінів - сполук, що виділяються білими кров'яними клітинами, які запускають імунну відповідь. Якщо цитокінів багато, значить, в тілі запалення. Також заміряли рівень цукру в крові і чутливість до інсуліну, а також тиск і вагу. В результаті жирний раціон однозначно вів до збільшення ваги, зміни показників цукру, метаболізму жиру, кров'яного тиску і запалення.

Однак ягоди знижували показники запалення і запобігали підвищення тиску. Плюс, як показали раніше проведені дослідження, продукти, багаті поліфенолами, зменшують кількість жирових клітин до трьох чвертей (найбільша доза - на 73%, а найменша - на 27%).