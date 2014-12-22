Батьки змінюються після народження дитини

Лікарі розповіли про зміни батьків після народження дитини. Після народження дітей у їхніх молодих батьків відбуваються зміни в роботі мозку, як з'ясували вчені з Єльського університету в США, пише svit24.net.

Вони встановили, що у чоловіків з'являються додаткові обсяги сірої речовини в тих ділянках мозку, які пов'язані з емоційними потребами і багатозадачністю.

Виявилося, що після народження дитини змінюється мозок не тільки жінки, але і чоловіка. Причому ці зміни практично однакові, як з'ясували американські вчені. Нове дослідження показало, що чоловіки сприймають батьківські обов'язки також відповідально, як і жінки, принаймні, на рівні нейрофізіології.

У батьків виникають додаткові обсяги сірої речовини в мозку, що допомагає їм зміцнити емоційну прихильність до малюка. А ось здатності представників сильної статі приймати відповідальні і зважені рішення, на жаль, після появи на світ спадкоємця значно слабшають. Дослідження показують, що чоловіки, які доглядають за своїми малятами, справляються з цією роллю також відповідально, як і жінки.

Це дослідження, опубліковане журналом Social Neuroscience, є першим, яке вивчало фізичні зміни в мозку батьків протягом декількох місяців після народження дитини.