Кількість жертв Еболи зросла до 7,5 тис осіб

Кількість жертв вірусу лихоманки Ебола зросла до 7,5 тис. осіб. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Wall Street Journal, який цитує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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У Західній Африці від лихоманки загинули 7518 чоловік. Найбільша кількість заражених зареєстрована в Ліберії.

Раніше повідомлялося, що в Сьєрра-Леоне введена заборона на проведення публічних різдвяних заходів у зв'язку з поширенням вірусу лихоманки Ебола.