Кількість жертв Еболи зросла до 7,5 тис осіб
09:19, 23 грудня 2014Зарубіжні новини
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Найбільша кількість заражених зареєстрована в Ліберії
REUTERS
Кількість жертв вірусу лихоманки Ебола зросла до 7,5 тис. осіб. Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Wall Street Journal, який цитує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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У Західній Африці від лихоманки загинули 7518 чоловік. Найбільша кількість заражених зареєстрована в Ліберії.
Раніше повідомлялося, що в Сьєрра-Леоне введена заборона на проведення публічних різдвяних заходів у зв'язку з поширенням вірусу лихоманки Ебола.
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