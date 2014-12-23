Простий тест дозволить оцінити ризик інсульту

У людей без явних клінічних порушень труднощі з підтриманням рівноваги більше 20 секунд асоціювалися зі зниженням розумових здібностей, ураженням міеросудиннного русла головного мозку і ризиком інсульту. Робота була опублікована в журналі Stroke.

У дослідження були включені чоловіки (546 осіб) і жінки (841 особа), середній вік склав 67 років. Учасники повинні були стояти на одній нозі з відкритими очима. Найбільший час збереження цієї пози склав 60 секунд. Оцінка проводилася двічі, враховувалося найкращий час. Ураження мікросудинного русла аналізувалося за результатами МРТ.

Автори виявили, що нездатність підтримати рівновагу на одній нозі протягом 20 секунд і довше була асоційована з ураженням дрібних судин головного мозку та наявністю безсимптомних мікроінфарктів. За даними дослідження у 34,5% учасників з двома і більше постішемічними осередками були порушення рівноваги, у 16% - з одним вогнищем. З піддослідних з безсимптомними крововиливами на МРТ у 30% і 15,3% виявлялися проблеми з підтриманням рівноваги при двох і при одному осередках, відповідно.

У вивченій популяції ураження мікросудинного русла частіше відзначалося у більш літніх учасників, у тих, у кого підвищений артеріальний тиск і менша еластичність сонних артерій. Після врахування цих факторів виявилося, що пацієнти з крововиливами і вогнищами ішемії були здатні підтримувати рівновагу на одній нозі протягом меншого часу. Крім того, у цих людей оцінка когнітивних здібностей була гірше.

Автори припускають, що валідація їх простого постурального тесту і його широке використання дозволить виділити пацієнтів, які потребують більш активної профілактики судинних захворювань головного мозку.

remedium.ru