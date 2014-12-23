Продукти, які допомагають боротися зі старінням

Суть в тому, що вони знижують ризик гіпертонії, ожиріння, діабету, - всіх захворювань, які зношують організм, пояснює meddaily.ru з посиланням на Today. Головне - щоб у щоденному раціоні були присутні овочі, білок, ненасичені жири, клітковина, вітаміни і антиоксиданти. Спираючись на цю установку, фахівці занесли в список брюссельську капусту, яка знижує ризик раку. В принципі, її можна замінити брокколі, кале, білокачанної капустою або кольоровою. Всі вони багаті антиоксидантами, клітковиною, вітамінами і мінералами. Слід споживати мінімум 3-5 порцій в день.

Далі йде лосось. Ця риба - цінне джерело білка і жирних кислот омега-3, корисних для серця і нервової системи. Також вони підтримують здоров'я шкіри і волосся. Аналоги - сардини, мідії, оселедець, форель або палтус. Норма - мінімум 2 порції на тиждень. Третє місце виборов собі мигдаль, теж багатий білком. В ньому також можна знайти корисні жири, магній, цинк. Замінити мигдаль легко фісташками і волоськими горіхами (з'їдається 1 унція в день).

Йогурт і кіноа - справжні суперпродукти. Перший насичений кальцієм і білком, вітаміном D, пробіотичними бактеріями, що корисно для кісток, м'язів і травлення (споживається 1-2 порції в день). Кіноа, в свою чергу, забезпечить денною нормою клітковини, кальцію, заліза. І з'їдати в день можна по півчашки.

Зелений чай давно відомий своїми унікальними властивостями. Це потужний антиоксидант і порятунок для серцево-судинної системи. Як показують дослідження, споживання 5 чашок в день реально зміцнює здоров'я. Зрівнятися з чаєм може, мабуть, тільки лохина. Характерний колір їй дає антоціан - антиоксидант. Тому взагалі всі яскраві ягоди корисні.