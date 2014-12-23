Чим загрожує підвищений вміст цукру в крові у дітей

Мозок харчується глюкозою, проте нове дослідження, що вийшло в журналі Diabetes, показує, що це не завжди добре. Його автори вивчили будову мозку 144 маленьких пацієнтів (віком від 4 до 9 років), які проходили лікування з приводу діабету 1 типу у трьох медичних центрах. Дані магнітно-резонансної томографії порівнювали з результатами аналізів вмісту глюкози в крові піддослідних.

З'ясувалося, що у хворих на діабет спостерігалося повільніше зростання білої і сірої речовини, ніж в середньому у 72 їх однолітків, що складали контрольну групу. Особливо це було помітно у тих ділянках мозку, які відповідають за короткочасну пам'ять і просторове мислення. Втім, на розумовому розвитку діабетиків це ніяк не позначалося. При цьому, незважаючи на зусилля лікарів, навіть в цьому тривалому дослідженні рівень глюкози в крові хворих значну частину часу був підвищений.

Отже, діабет 1-го типу - не вирок. Проте стежити за рівнем цукру в крові і намагатися знизити його, навіть якщо на самопочутті гіперглікемія поки не позначається, вельми бажано.

Здоров'я