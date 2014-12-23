Глобальне потепління у Європі загрожує поширенням лихоманки Денге

Як пише Reuters з посиланням на дослідження фахівців з Університету ООН, глобальне потепління може стати причиною міграції комарів-переносників вірусу лихоманки Денге в більш прохолодні регіони. Це призведе до спалахів небезпечного геморагічного захворювання там, де зараз не спостерігаються місцеві випадки зараження лихоманкою Денге.

Зокрема, передбачають учені, лихоманка Денге може стати ендемічною майже на всій території Європи і в гірській частині Південної Америки. Захворювання також буде поширюватися по території Центральної і Західної Африки - регіонам, що характеризується нестачею води, поганою роботою санітарно-гігієнічних і медичних служб.

В даний час у світі не існує вакцини або специфічної терапії проти лихоманки Денге.

Раніше дослідники з Університету Мічигану опублікували докази впливу глобального потепління на поширеність малярії. Згідно з їх висновками, у спекотні роки чисельність комарів роду Anopheles підвищується на височинах, тоді як в більш прохолодні року популяції комарів локалізуються на рівнинах. До теперішнього часу вважалося, що більшість інтенсивних вогнищ малярії знаходиться на низинних рівнинах і в передгір'ях: численні водойми забезпечують існування на рівнинах потужних популяцій різних видів Anopheles. Однак із збільшенням висоти над рівнем моря фауна Anopheles стає більш одноманітною, а чисельність комарів - низькою.

remedium.ru