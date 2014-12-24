Кількість хворих Еболою в Західній Африці за добу зросла на 100 осіб - ВООЗ
10:00, 24 грудня 2014Зарубіжні новини
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Згідно з опублікованою статистикою, жертвами вірусу в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне стали 7565 чоловік, заражені 19431 чоловік
REUTERS
Кількість тих, що заразилися смертельним вірусом геморагічної лихоманки Ебола в трьох найбільш вразливих країнах за добу зросла майже на 100 чоловік, в основному, за рахунок постраждалих в Сьєрра-Леоне, випливає з опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я у вівторок даних. Про це повідомляє РІА «Новости».
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Згідно з опублікованою статистикою, жертвами вірусу в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне стали 7565 чоловік, заражені 19431 чоловік. Дані наводяться за станом на 21 грудня.
Раніше ВООЗ повідомляла про 7518 загиблих і 19340 заражених в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне станом на 20 грудня.
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