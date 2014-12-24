За найближчі 35 років населення Землі зросте до 9,76 млрд осіб

Такі дані навів у Ганновері німецький фонд "Населення Землі" (Stiftung Weltbevlkerung), передає ТАСС.

Населення Землі у 2014 році зросло приблизно на 80 млн осіб.

За оцінкою фонду, на 1 січня 2015 року у світі житимуть майже 7,3 млрд осіб. З них приблизно 10% становитимуть європейці, 15% - вихідці з країн Африки, 60% - держав Азії.

За найближчі 35 років, згідно з прогнозами, населення планети зросте на 34% - до 9,76 млрд осіб, причому до 2050 року число європейців скоротиться до 7,5% загальної чисельності населення.

Джерело: http://itar-tass.com/obschestvo/1668253