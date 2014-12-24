Як навчитися контролювати свій раціон

Декому легко відмовлятися від смачної і шкідливої їжі, деякі взагалі не можуть сидіти на дієті. І, здається, вчені зрозуміли, у чому секрет самоконтролю. На думку Ніколетт Салліван з Каліфорнійського технологічного інституту, вся справа в швидкості роботи мозку - в тому, як швидко він оцінює можливу шкоду від продукту.

Експерт намагалася зрозуміти, в який момент вже відомий смак їжі починав вбудовуватися в процес прийняття рішень, і в який момент тут підключався фактор корисності. Було зібрано 28 добровольців. Їм заборонялося їсти протягом 4 годин. Потрібно було оцінити 160 продуктів за шкалою від -2 до +2. Оцінка проводилася на основі показників користі, смаку і того, наскільки людині хотілося б з'їсти цей продукт в самому кінці дослідження.

Потім вчені склали пари продуктів, попросивши учасників вибрати один з двох. Тут вже оцінювалася швидкість, з якою робився вибір. В цілому дані про смак впливали на вибір, що відбувався на 195 мілісекунд раніше, ніж інформація про користь. А 32% добровольців, роблячи вибір, взагалі не враховували інформацію про користь.

У кінцевому рахунку, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today, висока швидкість мозку гарантувала в певному роді вибір на користь здорової їжі.