У Китаї лікарів покарали за селфі з несвідомим пацієнтом в операційній

Керівництво та персонал лікарні в китайській провінції Шеньсі отримали дисциплінарні стягнення за селфі з несвідомим пацієнтом на операційному столі. Як пише reporter-ua.com з посиланням на Lenta.ru, трьох керівників клініки звільнили, інші співробітники три місяці будуть виплачувати штраф.

Інцидент стався в госпіталі Фенчен в серпні 2014 року, але про це стало відомо тільки зараз. Адміністрація лікарні принесла офіційні вибачення. «Наші співробітники не врахували можливих негативних наслідків своїх дій. Ми зробимо висновки з ситуації», - заявили в клініці.

Самі медики кажуть, що знімок був зроблений на пам'ять. Це був останній день роботи операційної перед її закриттям та перепрофілюванням.

Фотографії обурили китайську блогосферу. У соцмережах активно обговорювався брак лікарської етики, блогери навіть ввели особливий хештег surgery selfies («селфі-хірургія»), під яким збиралися думки про вчинок медичних працівників.