Електронні книги збивають "внутрішній годинник" людини

Електронні книги не найкращий вибір, за словами вчених з Гарвардської медшколи. Якщо людина має звичку читати електронну книгу ввечері, то про міцний сон доведеться забути, відзначає meddaily.ru з посиланням на BBC.

Як показав експеримент, з електронною книгою з підсвічуванням людям потрібно більше часу, щоб заснути. Сама якість сну знижувалася, а на ранок не було відчуття бадьорості. Якщо книга без підсвічування, то проблеми не повинні виникати, адже саме світловий вплив ввечері порушує роботу організму і збиває "внутрішній годинник". З цієї ж причини не варто користуватися телефонами і ноутбуками, що випускають блакитне світло, перед сном. В іншому випадку, мелатонін (гомон сну) не буде нормально вироблятися.

Для чистоти експерименту вчені зібрали 12 осыб і закрили їх у лабораторії приблизно на 2 тижні. П'ять днів люди читали книги, а п'ять днів - з iPad. Регулярно забиралася кров на аналіз. І, виявилося, після читання з планшета знижувалося вироблення мелатоніну. У ці дні було важче заснути, сон був менш глибоким, а на ранок добровольці відчували себе розбитими.

А порушення циклу сну відразу ж позначається на здоров'ї в цілому. Нестача сну призводить до серцево-судинних захворювань, метаболічних розладыв на зразок діабету і ожиріння, і також до раку. Це особливо небезпечно для молодих людей, які змушені рано вставати на навчання, і мають звичку лягати пізно.