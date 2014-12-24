Боротьба із спалахом лихоманки Ебола в Західній Африці займе не менше року - ВООЗ

Боротьба із спалахом лихоманки Ебола в Західній Африці займе не менше року.

Про це заявив керівник групи з питань боротьби з лихоманкою Ебола Всесвітньої організації охорони здоров'я професор Пітер Піот, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Піот, який тільки що повернувся із Сьєрра-Леоне сказав в інтерв'ю Бі-Бі-Сі, що його порадували розроблювані нові методи лікування вірусу.

Читайте такожКількість хворих Еболою в Західній Африці за добу зросла на 100 осіб - ВООЗ

За його словами, знадобиться не менш як три місяці для того, аби закінчити їх випробування.

Піот, який відкрив вірус Ебола в 1976 році, також попереджує, що нинішня епідемія не буде останньою, а на розробку вакцини, яка зможе перемогти смертельне захворювання, піде час.

Як повідомляв УНІАН, за даними на 21 грудня, жертвами вірусу в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне стали 7565 людей, заражено 19431 людину.